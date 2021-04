De Chinese economie is in het eerste kwartaal van dit jaar met 18,3 procent gegroeid. Die forse groei is grotendeels te danken aan de lage vergelijkingsbasis met begin 2020, toen de economie verlamd was door de epidemie.

De kwartaalgroei tijdens de eerste drie maanden van het jaar is de grootste sinds China in 1992 begon met de publicatie van kwartaalberichten over het bruto binnenlands product (bbp).

'In het eerste kwartaal heeft het herstel zich over het algemeen doorgezet', zei een woordvoerster van het Nationaal Bureau voor de Statistiek aan verslaggevers. Maar 'de fundamenten van het herstel moeten worden verstevigd', voegde ze toe , verwijzend naar wereldwijde 'onzekerheden' tijdens de pandemie.

Als gevolg van een 'ongekend' lage vergelijkingsbasis met vorig jaar zijn de economische gegevens voor het eerste kwartaal 'moeilijk te interpreteren', waarschuwt een analist van de bank HSBC.

In dezelfde periode van vorig jaar was het bbp van China in het eerste kwartaal van 2020 met 6,8 procent afgenomen - de slechtste economische prestatie in 44 jaar.

In vergelijking met het laatste kwartaal van 2020 groeide de Chinese economie in het eerste kwartaal van dit jaar met amper 0,6 procent. Dat is de op een na laagste groei van het afgelopen decennium.

