De Chinese economie is in het tweede kwartaal opnieuw duidelijk gegroeid. Van april tot juni steeg het bruto binnenlands product (bbp) op jaarbasis met 7,9 procent, zo maakte het Chinese statistiekbureau donderdag bekend.

China heeft de coronapandemie, die er eind 2019 haar oorsprong vond, al lang overwonnen, waardoor zijn economie bloeit. Hoewel de groeicijfers die in het tweede kwartaal werden genoteerd, in de lijn der verwachting liggen, zijn ze fors lager dan in het eerste kwartaal van 2021. Toen bedroeg de groei liefst 18,3 procent.

Die enorme aanwas was te verklaren doordat de Chinese economie als gevolg van het coronavirus in dezelfde periode vorig jaar was ingestort. Volgens analisten staat de groei nu op het punt om terug te keren naar de langetermijntrend van voor de pandemie.

