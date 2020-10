De Chinese economie is in het derde kwartaal opnieuw gegroeid, een teken van het aanhoudende herstel na de corona-uitbraak in het land.

De op een na grootste economie steeg in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder met 4,9 procent, zegt de statistische dienst in Peking maandag. Toch gaat het om minder dan vele analisten hadden verwacht.

In het eerste kwartaal had China nog een krimp van 6,8 procent opgetekend, voor het eerst sinds de officiële berekeningen in 1992. Maar de economie trok daarna weer aan, omdat het land de corona-epidemie met strenge maatregelen, zoals het afsluiten van miljoenensteden, sneller beteugelde dan vele andere landen. In het tweede kwartaal bedroeg de groei alweer 3,2 procent.

