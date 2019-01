'China wil onze lunch opeten'

Het lot van onze economie hangt bijna letterlijk aan een zijden draadje. Het grootste gevaar komt niet uit het Westen maar uit het Oosten. De vertragende Chinese economie torpedeert onze groeivooruitzichten. Als de kansen niet keren, wordt de recessie van 2019 ' made in China'. De Belgische economie is zeer kwetsbaar, als schakel in de ketting die China bevoorraadt. China koopt veel in Duitsland en Duitsland koopt veel in Vlaanderen. Als China niest, dan raakt de Vlaamse economie verkouden. Paniek lijkt nog niet nodig, maar China heeft steeds minder armslag om zijn economie te stimuleren. En de wereldeconomie beweegt steeds meer in het tempo van de Chinese orkestmeester Xi Jinping.

