Bedrijven die maaltijd- en ecocheques uitgeven, moet verplicht worden om ongebruikte cheques aan voedselbanken te schenken. Kamerlid Nahima Lanjri (CD&V) diende daarvoor een wetsvoorstel in.

Maaltijdcheques zijn vandaag het meest toegekende extralegaal voordeel in België. Ondanks de invoering van digitale cheques in 2014, blijft ieder jaar een klein deel van de tegoeden ongebruikt voor de vervaldatum. In 2018 ging het om 0.07 procent of 1,8 miljoen euro. Voor ongebruikte ecocheques gaat het om 845.000 euro. Deze bedragen kunnen niet teruggestort worden naar werkgever of -nemer en blijven bijgevolg vastzitten bij de uitgiftebedrijven van de cheques Endenred, Sodexo en Monizze.

Het CD&V-voorstel wil deze bedragen aan de voedselbanken schenken. 'Het aantal mensen die aankloppen bij de Voedselbank neemt al jaar na jaar toe', licht Lanjri toe. 'Het uitbreken van de pandemie zorgt nog eens voor een scherpe stijging van 10 tot 15 procent en lange wachtrijen bij de bedelingen. Maandelijks gaat het om 180.000 mensen. In het verleden heeft de Belgische Federatie van Voedselbanken al vaak te kampen gehad met tekorten. Laat de ongebruikte cheques daarom ten goede komen aan de meest kwetsbare mensen in de samenleving, in plaats van aan een privaat uitgiftebedrijf.'

Mocht het wetsvoorstel worden goedgekeurd, zou dat een welkome bron van extra inkomsten zijn, zegt De Belgische Federatie van Voedselbanken. 'Door de coronacrisis is de vraag naar voedselhulp gestegen', aldus gedelegeerd bestuurder Jozef Mottar. 'Momenteel kunnen we de stijgende vraag naar hulp nog bolwerken. Er is een grote solidariteitsgolf ontstaan bij particulieren en bedrijven.'

Maar de komende maanden zullen nog meer gezinnen de recessie voelen. 'Die zal een groot gat slaan in het huishoudbudget van vele gezinnen, waardoor het aantal aanvragen naar voedselhulp nog zal stijgen', aldus Mottar. 'Vorig jaar verdeelden we 18 miljoen kilo voedsel goed voor een totaalwaarde van ongeveer 60 miljoen euro. Als we 1,8 miljoen euro kunnen recupereren van de uitgiftebedrijven, stijgt ons werkingsbudget met ongeveer 3 procent.'

Lanjri hoop dat haar voorstel snel behandeld kan worden in het parlement. 'Laat ons de coronacrisis aangrijpen om onze solidariteit te tonen. Vele gezinnen verliezen fors aan inkomen en komen door de crisis in armoede terecht. De pakkende reportage over Dylan raakt ons allemaal. Het bewijst dat de volgende regering armoedebestrijding prioritair moet aanpakken. Deze schrijnende sociale situaties kunnen we als samenleving niet tolereren.'

