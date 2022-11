Het capaciteitstarief, de nieuwe berekening van de kosten voor het gebruik van het elektriciteitsnet in Vlaanderen, gaat in op 1 januari. De rechtszaak die minister Demir ertegen begon, start pas nadien, schrijft De Standaard woensdag.

Vlaams energieminister Zuhal Demir (N-VA) maakte afgelopen zomer bekend dat ze de energieregulator Vreg voor de rechter daagt om te verhinderen dat het capaciteitstarief op 1 januari wordt ingevoerd. Dat tarief is gebaseerd op het piekvermogen dat een ­gezin van het net vraagt en niet langer op het ­totaalverbruik, zoals ­vandaag het geval is.

Volgens de minister leidt het ­tarief tot ongelijkheid. Het nettarief van mensen met een digitale meter wordt anders berekend dan dat van mensen met een terugdraaiende teller. Bij de eerste is het mogelijk het piekvermogen te meten, bij die laatste niet en wordt vaak een voordelig forfait aan­gerekend. Gezinnen met een laag verbruike, zouden met het capaciteitstarief ook meer moeten gaan betalen, net als gezinnen met accumulatieverwarming en zonnepanelen.

Demir dreigt echter ­achter het net te vissen, schrijft de krant. Volgens Vreg-woordvoerster Leen Vandezande is de eerste zitting in de rechtszaak gepland voor 2023, ná de invoering van het nieuwe tarief.

Binnenkort volgt een communicatiecampagne. Het capaciteits­­tarief zou consumenten ertoe moeten aanzetten hun energieverbruik beter te spreiden.

