De Japanse economie is in de laatste maanden van 2019 sterker gekrompen dan verwacht. Dat blijkt uit voorlopige cijfers die de regering heeft vrijgegeven. Door een btw-verhoging in oktober gaven de Japanners minder uit.

De Japanse economie daalde met 6,3 procent op jaarbasis. Dat is veel meer dan analisten hadden verwacht. Het gaat om de grootste daling sinds 2014, toen een btw-verhoging eveneens op de economie woog. In vergelijking met het vorige kwartaal daalde het bbp 1,6 procent.

Gevreesd wordt dat de uitbraak van het coronavirus in China, een van de belangrijkste handelspartners van Japan, als gevolg zal hebben dat de economie ook in de eerste maanden van 2020 een krimp zal vertonen, en het land in een recessie zal belanden.

De Japanse economie daalde met 6,3 procent op jaarbasis. Dat is veel meer dan analisten hadden verwacht. Het gaat om de grootste daling sinds 2014, toen een btw-verhoging eveneens op de economie woog. In vergelijking met het vorige kwartaal daalde het bbp 1,6 procent. Gevreesd wordt dat de uitbraak van het coronavirus in China, een van de belangrijkste handelspartners van Japan, als gevolg zal hebben dat de economie ook in de eerste maanden van 2020 een krimp zal vertonen, en het land in een recessie zal belanden.