Om te vermijden dat ze start- en landingsrechten verliezen, voeren luchtvaartmaatschappijen vluchten uit waar niemand op zit te wachten. Ook bij Brussels Airlines gaan zowat 3.000 bijna lege vliegtuigen de lucht in.

De Belgische regering vraagt Europa om soepelere regels omtrent tijdsloten, schrijven de kranten van Mediahuis.

De Lufthansa Groep, waar onder meer Brussels Airlines deel van uitmaakt, zal tot en met einde maart 33.000 geplande vluchten annuleren, als gevolg van een dip in het aantal boekingen door de omikrongolf. Dat aantal had nog veel hoger kunnen liggen, maar om de start- en landingsrechten veilig te stellen, worden deze winter 18.000 vluchten 'onnodig' uitgevoerd, waarvan 3.000 bij Brussels Airlines.

Zo'n 'tijdslot' is zeer waardevol, aldus transporteconoom Wouter Dewulf (UAntwerpen). Zeker op de meest gegeerde uren en op de meest prominente luchthavens, zoals Brussels Airport. 'Als een maatschappij een slot verliest, is ze dat voor altijd kwijt. Daarmee verliest ze meteen ook haar bestaansreden', zegt hij.

Brief

Het ­gevolg daarvan is dat maatschappijen nog liever leeg vliegen dan dat ze een tijdslot opgeven. Voor de coronapandemie gold de regel dat luchtvaartmaatschappijen minstens 80 procent van hun slots moeten gebruiken. Gebeurde dat niet, waren ze hun slot kwijt. Tegenwoordig is het aandeel slots dat gebruikt moet worden verlaagd naar 50 procent. Maar zelfs dat is te hoog voor veel huidige boekingen.

Federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) stuurde Europees commissaris voor Transport Adina Ioana Valean een brief omtrent de problematiek. Hij noemt de huidige ­regeling zowel vanuit economisch als ecologisch standpunt volstrekt onbegrijpelijk en vraagt om de normen voor het gebruik van de slots verder te verlagen en maatschappijen alle mogelijke flexibiliteit te geven voor het plannen van hun vluchten.

