De Britse regering schrapt 'bijna alle' fiscale maatregelen die drie weken geleden in de 'minibegroting waren aangekondigd. Dat heeft de nieuwe minister van Financiën, Jeremy Hunt, maandag bekendgemaakt.

Onder meer de verlaging van de inkomstenbelasting en de verlaging van de dividendbelasting worden geschrapt. De prioriteit van de Britse regering ligt nu bij het herstellen van het vertrouwen en van de stabiliteit, beklemtoont Hunt.

Ook zal het aanvankelijk aangekondigde plafond van de energiefactuur van de gezinnen maar gelden tot in april, in plaats van de eerder voorziene periode van twee jaar. Er komt "een nieuwe aanpak die de belastingbetaler minder kost" en die zich zal richten op de mensen die het zwaarst worden getroffen door de hoge energieprijzen, belooft Hunt.

De onlangs aangekondigde begrotingsmaatregelen waren in het Verenigd Koninkrijk op felle kritiek gestuit en hebben ook onrust op de markten veroorzaakt. De bedoeling was om de energiefacturen betaalbaar te houden en de belastingen te verlagen voor vooral de rijkste bevolkingslaag. De maatregelen, van een kolossale omvang maar niet-gefinancierd, lieten het pond kelderen en de staatsschuld oplopen.

De onrust over de maatregelen heeft vorige week vrijdag geleid tot het ontslag van Kwasi Kwarteng, de vorige minister van Financiën. Ook de positie van eerste minister Liz Truss is onder druk komen staan.

Lees ook: Het VK staat op de rand van een financiële crisis

Onder meer de verlaging van de inkomstenbelasting en de verlaging van de dividendbelasting worden geschrapt. De prioriteit van de Britse regering ligt nu bij het herstellen van het vertrouwen en van de stabiliteit, beklemtoont Hunt. Ook zal het aanvankelijk aangekondigde plafond van de energiefactuur van de gezinnen maar gelden tot in april, in plaats van de eerder voorziene periode van twee jaar. Er komt "een nieuwe aanpak die de belastingbetaler minder kost" en die zich zal richten op de mensen die het zwaarst worden getroffen door de hoge energieprijzen, belooft Hunt.De onlangs aangekondigde begrotingsmaatregelen waren in het Verenigd Koninkrijk op felle kritiek gestuit en hebben ook onrust op de markten veroorzaakt. De bedoeling was om de energiefacturen betaalbaar te houden en de belastingen te verlagen voor vooral de rijkste bevolkingslaag. De maatregelen, van een kolossale omvang maar niet-gefinancierd, lieten het pond kelderen en de staatsschuld oplopen. De onrust over de maatregelen heeft vorige week vrijdag geleid tot het ontslag van Kwasi Kwarteng, de vorige minister van Financiën. Ook de positie van eerste minister Liz Truss is onder druk komen staan.