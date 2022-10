De nieuwe Britse premier Rishi Sunak draait een beslissing van zijn voorganger Liz Truss terug: fracking blijft verboden in het Verenigd Koninkrijk

Milieuverenigingen zijn blij, en hopen op een meer milieuvriendelijke koers onder Sunak.

Wat is fracking?

Fracking is een techniek om gas te winnen door gesteente onder hoge druk te verbrijzelen met een mengsel van water, zand en chemicaliën.

De techniek is omstreden omdat er vaak aardbevingen ontstaan, en er zorgen zijn over de volksgezondheid.

Verbod

Na felle tegenstand stemde de Conservatieve Partij in 2019 voor een verbod. Maar toen Liz Truss in september aan de macht kwam, hief ze dat verbod meteen op. 'Het is van groot belang dat we stappen ondernemen om onze binnenlandse energieproductie op te krikken', zei ze in het Britse parlement. 'We beëindigen het moratorium op schaliegaswinning, en al over zes maanden kan er gas vloeien uit projecten waar daar lokale steun voor is.'

Maar zover is het dus niet gekomen. Na amper 45 dagen moest Truss alweer aftreden, en haar opvolger Rishi Sunak liet in het Britse parlement meteen weten dat hij achter het verbod blijft staan.

Bemoedigend signaal

'Dit is een fantastische overwinning voor het gezond verstand, het milieu en de lokale gemeenschappen die zich verzetten tegen de bedreiging van fracking', zegt Danny Gross van Friends of the Earth.

'De overheid moet zich nu richten op de echte oplossingen voor de energiecrisis, inclusief isolatie van huizen en het enorme potentieel aan wind- en zonne-energie in dit land.'

Milieu en klimaat

Britse milieuorganisaties hopen dat de aankondiging van Sunak - op zijn eerste volle dag als nieuwe premier - als een indicatie gezien kan worden dat hij een meer milieuvriendelijke koers zal varen dan zijn voorgangster.

In haar korte tijd als premier heeft Truss zowat alle Britse milieu- en klimaatorganisaties tegen zich in het harnas gejaagd. Ze dreigde onder meer om 570 milieuwetten te schrappen die geërfd waren uit de Europese regelgeving, stopte een campagne rond energie-efficiëntie en probeerde de ontwikkeling van nieuwe zonneparken te blokkeren.

