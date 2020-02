De economie van het Verenigd Koninkrijk is in het vierde kwartaal niet gegroeid, maar ook niet gekrompen ten opzichte van de voorgaande drie maanden. Dat meldt het Britse statistiekbureau op basis van een voorlopige raming.

In het vierde kwartaal speelde onder andere onzekerheid over de brexit een rol. Lange tijd zag het ernaar uit dat het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober de Europese Unie zou verlaten, maar Londen schoof de deadline andermaal vooruit. Dat de Britse economie de laatste drie maanden van 2019 stagneerde, kwam niet als een verrassing. Economen hielden in doorsnee al rekening met stilstand. In december presteerde de Britse economie zelfs iets beter dan experts hadden verwacht met een groei van 0,3 procent ten opzichte van de voorgaande maand.

