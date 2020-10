Vlaams minister van Visserij Hilde Crevits sluit niet dat de Brugse vissers zich kunnen baseren op een privilege uit 1666 mocht Groot-Brittannië de toegang tot zijn wateren beperken.

Financial Times knipoogt vandaag naar de gevolgen van de brexit voor de Vlaamse visserij. De Britse zakenkrant haalt onder meer een wet uit 1666 naar boven. Die geeft '50 Brugse schepen' een eeuwigdurend privilege om te vissen in Britse wateren. De Vlaamse minister van Landbouw en Visserij, Hilde Crevits (CD&V), benadrukt in Financial Times dat alle rechtsmiddelen zullen worden ingezet mocht dat privilege in het gevaar komen als er geen akkoord komt met de Britse regering. De minister benadrukt nog dat ruim de helft van de omzet van de Vlaamse vissers, of 40 miljoen euro, uit Britse waters komt. De Vlaamse visserij omvat een vloot van 67 vaartuigen en 2500 werknemers, veilingen en rederijen inbegrepen.HILDE CREVITS. "Het Privilegie der Visscherie is een charter dat in 1666 werd uitgevaardigd door koning Karel II van Engeland ten voordele van de stad Brugge. Als dank en erkentelijkheid voor de gastvrijheid tijdens zijn ballingschap in Brugge (1656-1659) verleende hij aan alle inwoners van Brugge het recht om te eeuwigen dage met 50 boten in de Britse kustwateren te vissen. Uit rechtshistorische analyses blijkt dat de Brugse vissers al sinds 1666 activiteiten in de Britse wateren hebben uitgeoefend."CREVITS. "Vandaag hebben nog altijd 43 vissersschepen Zeebrugge als thuishaven. Die vissen daarom niet alle 43 in Britse wateren. Maar de geldigheid van het privilege werd in 1851 ook al onderzocht en een Londens advocaat stelde dat het privilege toen van kracht bleef. Ook vandaag hechten wij uiteraard belang aan het Privilegie der Visscherie. Het kan verdedigd worden in het kader van het Engelse recht, het is een toekenning van een gunst. Het is niet uitgesloten dat het op vandaag nog rechten geeft. We maakten al een eerste analyse en bezorgden die, samen met een kopie van het Privilegie, aan de Europese commissaris voor de brexitonderhandelingen Michel Barnier. Het gaat hier bovendien om een bilateraal privilege. We zullen het inbrengen als blijkt dat de toegang tot de Britse wateren voor de Belgische vloot ernstig in het gedrang komt".CREVITS. "Vlaanderen blijft volledig inzetten op blijvende toegang tot de Britse kustwateren én het behoud van de huidige visrechten, dus de huidige manier van toewijzen van de quota binnen Europa. Dat staat zo ook duidelijk in het Europees onderhandelingsmandaat dat Michel Barnier kreeg van de Europese Raad. Toch houden we rekening met diverse scenario's. Zowel bij een akkoord als in geval van een no-deal moeten we kijken naar de impact voor onze Vlaamse vissers. Indien er geen akkoord komt, moeten we zien wat het Verenigd Koninkrijk gaat doen voor de toegang en de quota. Als er geen akkoord komt, zijn compensaties aangewezen vanuit het Europese brexit-aanpassingsfonds".