Bouwactiviteit dit jaar 10 procent lager door coronacrisis

Als gevolg van de coronacrisis dreigen de activiteiten in de bouwsector er in 2020 met tien procent op achteruit te gaan. Dat blijkt maandag uit een prognose van de Confederatie Bouw. Daarbij wordt wel gerekend op een zo goed als normale tweede jaarhelft. Als er in die periode een nieuwe opstoot van het virus komt, zullen de verliezen zelfs nog verder oplopen, zo wordt gewaarschuwd.

Een gesloten bouwwerf eind maart door de coronamaatregelen van de regering.