Bijzondere Belastinginspectie blijft jacht maken op buitenlandse kredietkaarten

Dat schrijft De Standaard vrijdag. De BBI wil de kredietkaartgevens screenen op zwart geld. Het is al de tweede poging in twee jaar. De eerste dateert van 2016. Maar een Antwerpse rechter floot de BBI daarover begin dit jaar terug. De BBI moest haar plannen opbergen omdat de rechter oordeelde dat de actie buitensporig was en de privacywet schond.

Daarop werden door de BBI in de zomer nieuwe vragen om inlichtingen verstuurd. 'Het verschil met de vorige reeks vragen is dat er nu bij­komende criteria zijn geformuleerd die bepalen wanneer een ­betaalkaart al dan niet verdacht is', zegt Francis Adyns, woordvoerder van de federale overheidsdienst Financiën.

De betaaloperatoren willen de kredietkaartgegevens echter nog altijd niet vrijgeven en werden daarom in de loop van de zomer door de fiscus gedagvaard. Daardoor komt er nu een nieuwe rechtszaak aan. 'De pleidooien zijn gepland in het najaar van 2019, de vonnissen een maand later', zegt Adyns.