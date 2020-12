De Rijksdienst voor ­Arbeidsvoorziening (RVA) heeft al bijna vijfduizend misbruiken vast­gesteld bij het systeem van tijdelijke werkloosheid door corona.

Dat schrijven de kranten van Mediahuis.

De coronacrisis heeft dit jaar een ongezien aantal werknemers in het systeem van tijdelijke werkloosheid geduwd. Nog zeker tot eind maart kunnen ondernemingen die zwaar getroffen zijn door de gevolgen van het virus - restaurants, bioscopen of luchtvaartmaatschappijen - hun personeel tijdelijk of gedeeltelijk laten thuisblijven terwijl ze een uitkering krijgen van de RVA. Die uitkering is goed voor 70 procent van het gemiddelde begrensde loon, met een maximum van 2.754,76 euro per maand.

Toen het virus in maart de Belgische economie midscheeps raakte, moest de federale regering de regels voor het aanvragen van tijdelijke werkloosheid halsoverkop versoepelen. Op de piek van de eerste lockdown, in april, ging het om bijna 1,3 miljoen mensen, maar ook in oktober, de laatst beschikbare cijfers, maakten nog 365.897 werknemers gebruik van het ­systeem, dat dit jaar al zo'n 3,7 miljard euro heeft gekost.

Controles

De maatregel heeft duizenden banen gered, maar door de instapdrempel te verlagen, kwam ook de deur open te staan voor misbruik, zoals werk­nemers die toch blijven werken terwijl ze een uitkering krijgen. De controlediensten van de RVA hebben dit jaar al 15.438 gerichte onderzoeken naar misbruik van het systeem gedaan, en in 4.981 dossiers werd een inbreuk vastgesteld, blijkt uit nieuwe cijfers van de RVA, bvb. mensen die toch werken terwijl ze een uitkering krijgen. Het is volgens de Mediahuis-kranten niet eenvoudig om een dergelijk misbruik vast te stellen. Alle werkgevers en werknemers die een beroep hebben gedaan op het systeem van tijdelijke werkloosheid door corona, worden onderworpen aan administratieve en ­geautomatiseerde controles. Pas als die een anomalie blootleggen, wordt een diepgaander onderzoek opgestart. In ongeveer een derde daarvan werd effectief een inbreuk vastgesteld. Om het grote aantal aanvragen voor tijdelijke werkloosheid door corona te kunnen bolwerken, ­worden voorafgaande controles beperkt.

'Mensen met slechte ­bedoelingen kunnen in dat geval soms profiteren van de situatie', ­beseft ook minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne (PS).

Door het systeem van tijdelijke werkloosheid is het banenverlies volgens de kranten relatief beperkt ­gebleven in ons land. Maar de vrees bestaat dat er alsnog een afrekening volgt wanneer de versoepelde regels opnieuw aangescherpt worden.

