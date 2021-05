De minimale winstbelasting voor grote multinationals, die de Amerikaanse president Joe Biden wil invoeren, kan België zowat 7 miljard euro aan extra belastinginkomsten opleveren. Dat heeft de ngo Tax Justice Network (TJN) uitgerekend, zo meldt La Libre Belgique dinsdag.

Joe Biden wil de minimale belasting op de winst van Amerikaanse multinationals optrekken van 10,5 naar 21 procent. Als zijn voorstel het haalt, zullen de Amerikaanse belastingautoriteiten ook kunnen optreden tegen dochterondernemingen van Amerikaanse groepen die buiten de VS tegen een lager tarief worden belast.

Biden wil dat ook andere landen werk maken van zo'n minimumbelasting, bij voorkeur aan een tarief dat eveneens in de buurt ligt van 21 procent. Momenteel wordt binnen de OESO al werk gemaakt van een wereldwijde minimumtaks voor multinationale ondernemingen. Daar bestaat een consensus over een minimumtarief van 12,5 procent.

Volgens TJN kan Bidens tarief van 21 procent, in combinatie met het OESO-kader, voor België ongeveer 7 miljoen euro extra aan bijkomende belastingopbrengsten opleveren. België staat daarmee dertiende op de ranglijst van landen met extra belastinginkomsten.

