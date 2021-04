De Amerikaanse president Joe Biden wil de belastingen op inkomen uit kapitaal verhogen voor de 0,3 procent rijkste Amerikanen. De maatregel kadert in een fiscale hervorming die ervoor moet zorgen dat 'werk wordt beloond, en niet enkel rijkdom', zo verklaarde zijn economisch adviseur Brian Deese.

De belastinghervorming viseert volgens Deese enkel belastingplichtigen die meer dan één miljoen dollar per jaar verdienen. Het zou gaan om 0,3 procent van de belastingbetalers, of zo'n 500.000 gezinnen. 'Voor 997 gezinnen op 1000 heeft de verandering geen enkele impact', verzekerde de adviseur. Volgens Amerikaanse media zou het belastingtarief quasi verdubbelen, van 20 tot 39,6 procent. De hervorming moet geld opbrengen voor het 'American Families Plan', een investeringsprogramma gericht op kinderen, gezinnen en volksgezondheid dat Biden woensdagavond zal presenteren tijdens zijn eerste toespraak in het Congres. Waarnemers verwachten dat er in het parlement een harde strijd over de fiscale hervormingen zal losbarsten, en dat een zege voor Biden allesbehalve een evidentie is.

Volgens Deese halen de allerrijksten gemiddeld 30 procent van hun inkomen uit verloning, en 70 procent uit kapitaal. Bij wie minder dan 1 miljoen dollar verdient, is dat omgekeerd, zei hij: 70 procent uit arbeid en 30 procent uit kapitaal.

