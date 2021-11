Dat de Verenigde Staten en andere landen hun strategische oliereserves gaan aanboren om krapte op te oliemarkten weg te nemen, zal 'een groot verschil gaan maken' voor Amerikanen die zich zorgen maken over de hogere brandstofprijzen. Dat zei de Amerikaanse president Joe Biden in een toespraak in het Witte Huis.

De oplopende brandstofprijzen, maar ook de stijgende inflatie, doen de populariteit van Biden geen goed. Zeker in aanloop naar Thanksgiving Day op donderdag zijn Amerikanen steeds meer ontstemd over de hoge prijzen en tekorten aan goederen. Onder druk van het gemor kwam Biden met een gecoördineerde ingreep met andere grootverbruikers. Landen als China, Japan, India, Zuid-Korea en het Verenigd Koninkrijk zullen ook olie uit hun reserves vrijgeven.

De VS maakten bekend 50 miljoen vaten ruwe olie uit de Amerikaanse voorraden te halen. Volgens Biden zal het wat tijd kosten, maar de prijzen aan de pomp gaan uiteindelijk omlaag.

Biden noemde het onaanvaardbaar dat oliemaatschappijen het verschil tussen groothandelsprijzen en consumentenprijzen in eigen zak steken. De daling van de groothandelsprijzen leidt volgens hem namelijk niet tot lagere prijzen aan de pomp. De gecoördineerde aanpak rond de oliereserves zal volgens de president helpen het gebrek aan aanbod aan te pakken. De piek in benzineprijzen moet daarbij sneller voorbij zijn dan tijdens eerder pieken.

Hoewel de Amerikaanse economie zich sterk herstelt van de coronacrisis, leiden de verstoring van de distributieketens en de inflatie bij het begin van het feestdagenseizoen tot ongerustheid. 'Moeders en vaders vragen zich bezorgd af of er genoeg eten zal zijn voor de feestdagen. En zullen we de kerstcadeautjes op tijd bij de kinderen kunnen krijgen?' zei Biden, erkennend dat de prijsstijgingen voor velen 'pijnlijk' zijn.

De hogere inflatie zijn onder andere het gevolg van oplopende transportkosten. Die zorgen in de breedte van de hele economie voor oplopende kosten en schaarste. Biden zei dat de problemen tijdelijk zullen zijn. Het gevreesde beeld van lege schappen met Kerstmis zal volgens hem geen waarheid worden.

De oplopende brandstofprijzen, maar ook de stijgende inflatie, doen de populariteit van Biden geen goed. Zeker in aanloop naar Thanksgiving Day op donderdag zijn Amerikanen steeds meer ontstemd over de hoge prijzen en tekorten aan goederen. Onder druk van het gemor kwam Biden met een gecoördineerde ingreep met andere grootverbruikers. Landen als China, Japan, India, Zuid-Korea en het Verenigd Koninkrijk zullen ook olie uit hun reserves vrijgeven. De VS maakten bekend 50 miljoen vaten ruwe olie uit de Amerikaanse voorraden te halen. Volgens Biden zal het wat tijd kosten, maar de prijzen aan de pomp gaan uiteindelijk omlaag. Biden noemde het onaanvaardbaar dat oliemaatschappijen het verschil tussen groothandelsprijzen en consumentenprijzen in eigen zak steken. De daling van de groothandelsprijzen leidt volgens hem namelijk niet tot lagere prijzen aan de pomp. De gecoördineerde aanpak rond de oliereserves zal volgens de president helpen het gebrek aan aanbod aan te pakken. De piek in benzineprijzen moet daarbij sneller voorbij zijn dan tijdens eerder pieken. Hoewel de Amerikaanse economie zich sterk herstelt van de coronacrisis, leiden de verstoring van de distributieketens en de inflatie bij het begin van het feestdagenseizoen tot ongerustheid. 'Moeders en vaders vragen zich bezorgd af of er genoeg eten zal zijn voor de feestdagen. En zullen we de kerstcadeautjes op tijd bij de kinderen kunnen krijgen?' zei Biden, erkennend dat de prijsstijgingen voor velen 'pijnlijk' zijn. De hogere inflatie zijn onder andere het gevolg van oplopende transportkosten. Die zorgen in de breedte van de hele economie voor oplopende kosten en schaarste. Biden zei dat de problemen tijdelijk zullen zijn. Het gevreesde beeld van lege schappen met Kerstmis zal volgens hem geen waarheid worden.