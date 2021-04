Het Amerikaanse plan om de komende jaren miljarden te investeren in infrastructuurprojecten levert volgens president Joe Biden 19 miljoen banen op.

Volgens de president, die de omvangrijke investering van meer dan 2000 miljard dollar eerder deze week bekendmaakte, helpt het plan daarmee bij het herstel uit de coronacrisis.

Biden beriep zich vrijdag op 'onafhankelijke analyses' die aantoonden dat het plan, als het wordt goedgekeurd, 19 miljoen extra banen zou scheppen.

Het doel van Biden is om de fysieke en technologische infrastructuur van het land te moderniseren. Daarnaast moet de al lang bestaande economische ongelijkheid in het land worden aangepakt. Volgens Biden zullen verschillende onderdelen van het plan voor extra banen zorgen. Naast de bouw van betaalbare woningen en inspanningen om verlaten mijnen op te ruimen of oude oliebronnen af te sluiten, moet ook werk gemaakt worden van klimaatmaatregelen.

Belastingen

Biden reageerde ook op de kritiek dat hogere belastingen die de president aan bedrijven wil opleggen, de groei van de economie zouden kunnen afremmen. Volgens Biden functioneert de economie juist beter als bedrijven worden gevraagd ook 'hun eerlijke deel' te betalen. 'Het zal de economie helemaal niet vertragen', aldus de president. 'Het zal de economie beter laten functioneren en meer energie creëren.'

