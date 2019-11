Ondernemersorganisatie Unizo vreest dat kleinere ondernemingen een instrument verliezen om te kunnen doorgroeien nu het mes gaat in de Vlaamse subsidies voor kmo's. Zelfstandigenorganisatie NSZ vraagt een verlaging van de lasten in ruil voor de verlaging van de subsidies.

Unizo-topman Danny Van Assche uitte zaterdagochtend op Radio 1 de vrees dat het voor kmo's moeilijker wordt om door te groeien. 'Een ondernemer in een klein bedrijf is eigenlijk een manusje-van-alles. Hij is niet niet alleen de ondernemer, maar ook de 'hr-officer', hij moet alles tegelijk doen. Wanneer die aanmoediging vermindert, zullen er minder ondernemers zijn die dat effectief gaan doen, en het is absoluut wel nodig', klonk het. Door de kmo-portefeuille met een derde te verminderen, valt die stimulans volgens de Unizo-topman voor sommigen weg.

Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) vindt de subsidiedaling met een derde niet noodzakelijk negatief, op voorwaarde dat de vrijgekomen middelen naar een lastenverlaging gaan. NSZ vraagt daarom een boordtabel waaruit duidelijk blijkt wat er met de vrijgemaakte middelen gebeurt ten voordele van de ondernemers. 'In de prioriteitenlijst van de ondernemers staan lagere lasten iets hoger in de ranking dan het volgen van opleidingen', zegt Christine Mattheeuws van NSZ.