Beloon succes. Daar worden we allemaal beter van.

Onlangs stapte Marc Coucke in het kapitaal van Sono, een jonge Duitse autobouwer die nog geen enkel model op de markt heeft maar wél al beursgenoteerd is in de Verenigde Staten. 'Jong' mag u letterlijk nemen, want Sono is het geesteskind van twee late twintigers. Zij vinden dat de klassieke autobouwers veel te veel van bestaande modellen vertrekken als ze elektrificeren. Zelf ontwerpen ze hun auto helemaal vanaf nul: vederlicht, goedkoop en met een koetswerk vol zonnepanelen. Geen zware batterij, maar zonne-energie zal dus voor extra rijbereik zorgen. Sono heeft voldoende geld verzameld om een laatste prototype te bouwen, vooraleer het naar de markt komt. Misschien redden die twee jonge ontwerpers het, misschien niet. Maar ze zoeken en ze proberen. Mogelijk leiden ze ons daadwerkelijk naar de elektrische auto 2.0. Het verhaal van Sono leest in Trends van deze week.

Even disruptief denkt de Limburgse ondernemer Ismaël Ben-Al-Lal, de CEO van U2P (jawel, 'utopie'). Hij wil op een andere manier energiezuinige woningen verhuren. Hij staat in voor de bouw van een goedkope, zuinige, gestandaardiseerde woning. De huurder betaalt een totale ' cost of living'. Dat wil zeggen: wonen en energieverbruik in één vast maandelijks bedrag. De problemen op de huurmarkt zijn bekend. Veel woningen zijn verre van energie-efficiënt, verhuurders missen nog altijd de prikkel om te investeren en kandidaat-huurders beseffen vaak niet hoe hoog de factuur kan oplopen. Voorlopig blijft het kleinschalig, maar het idee van Ismaël Ben-Al-Lal klinkt slim en uitdagend. U leest er alles over in Trends van deze week.

Ten slotte kijken we naar de landbouw, die de komende decennia bijna dubbel zo productief moet worden met half zoveel klassieke bestrijdingsmiddelen en meststoffen. Het antwoord? Agtech, agricultural technology. In Trends van deze week vindt u enkele jonge, Vlaamse ondernemers die agtech inzetten om de landbouw de toekomst in te loodsen. Planticus igebruikt artificiële intelligentie om ziekten in tomatenserres op te sporen. Zijn camera's en software kunnen dat veel accurater en sneller dan het menselijke oog. Aphea Bio wil uiterlijk in 2024 nieuwe producten uit de biotechnologie op de markt brengen om chemische meststoffen en pesticiden te vervangen. En Farmdesk heeft een hyperefficiënt voedersysteem voor de veeteelt.

Wat hebben al die verhalen gemeen? Lef. Kennis. Jeugdige vernieuwingsdrang. Het zijn gamechangers. Zullen ze het waarmaken? Laat ons hopen van wel, maar het voornaamste is dat ze bestaan. Met alle uitdagingen die voor ons liggen, hebben we disruptieve ideeën, middelen én ambitie nodig. De hele samenleving zou dat moeten inzien. Onze scholen, universiteiten en onderzoeksinstellingen zijn goed geplaatst om jonge mensen te prikkelen en uit te dagen. Het middenveld zou overtuigd moeten zijn van het nut om te innoveren en te experimenteren. De overheid kan veel meer doen om ondernemen aan te moedigen. Stimuleren we die drang om te experimenteren wel genoeg? Hebben nieuwkomers voldoende toegang tot kapitaal en kennis om een bedrijf te runnen en te groeien? En vooral: erkennen alle actoren in de economie het belang van dit soort innovatief ondernemerschap?

In tijden van krapte op de arbeidsmarkt kunnen we ons perfect in slaap wiegen door alleen maar vacatures in te vullen. Een fijne baan met loonbarema's, maaltijdcheques en een groepsverzekering is dan al meer dan goed genoeg.

Veel beter is het ook ondernemerschap actief aan te moedigen, nieuwe ideeën een kans te geven en zo te zorgen voor de welvaart van morgen. En laat ons ook onze successen vieren, in plaats van ze af te romen. Nog altijd zit er te veel afgunst in het narratief van de vakbonden en sommige politieke partijen. Beloon het succes van bedrijven en hun investeerders. Moedig hen aan. Daar worden we allemaal beter van.

