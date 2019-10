Belgische schuldenberg blijft in Europese top vijf

Met een schuldgraad van 100 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in 2018 staat België op de vijfde plaats in de Europese schuldenrangschikking. Dat blijkt uit cijfers van het Europees bureau voor statistiek Eurostat. In 2017 bedroeg onze schuldgraad nog 101,8 procent.