Het leven is in België de afgelopen maand slechts 0,51 procent duurder geworden tegenover dezelfde maand vorig jaar. Zo blijkt uit cijfers van Statbel, het Belgische instituut voor de Statistiek.

Dat inflatiecijfer is vergelijkbaar met dat van april en mei, toen er een eerste lockdown plaatsvond. Sindsdien was de levensduurte wat gestegen, maar de jongste twee maanden gaat het weer bergaf.

In oktober lag de inflatie op 0,74 procent, in september op 0,90 procent en in augustus op 0,82 procent. In november werden de belangrijkste prijsstijgingen opgetekend voor alcoholische dranken en aardgas. Fruit, huisbrandolie, motorbrandstoffen, vlees, zuivelproducten en groenten werden daarentegen goedkoper en hadden dus een verlagend effect op de index.

Voor bepaalde sectoren, zoals cafés en reizen, die gesloten zijn door de lockdown, worden de prijzen doorgetrokken, al dan niet met een seizoenscorrectie, zegt Statbel.

