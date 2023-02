De Verenigde Staten trekken met massale subsidies investeringen in groene technologie aan. Gevreesd werd dat de Europese Unie dit vooral zou counteren door op haar beurt meer staatssteun toe te staan. Bart Steukers (Agoria) stelt tevreden vast dat de commissievoorzitter Ursula von der Leyen vooral wil reageren met een breed opgezet industrieel beleid.

"Het ziet ernaar uit de Europese Commissie met haar industrieel beleid de kwalijke gevolgen van staatssteun door grote landen als Duitsland of Frankrijk kan counteren", reageert Bart Steukers, CEO van Agoria, de sectorfederatie van de technologische industrie, op de plannen die Ursula von der Leyen en Europees commissaris voor Mededinging Margrethe Vestager vandaag bekend hebben gemaakt.

Het Green Deal Industrial Plan pleit voor een Europees industrieel beleid met de nadruk op een soepele regelgeving voor investeringen, de toegang tot kapitaal, goed opgeleide talenten, en handel. "We verwelkomen dit plan met open armen", aldus Steukers.Europa wil een antwoord bieden op de 369 miljard dollar die de Amerikaanse regering via de Inflation Reduction Act zal spenderen aan subsidies voor groene projecten. Investeringen van Europese groepen dreigen door deze massale steun te verschuiven naar de VS. Grote landen als Frankrijk en Duitsland drongen erop aan om als reactie het Europese verbod op staatssteun aan te passen. Vestager had daar eerder al voor gepleit."Vooral in kleine Europese landen vreesden de industriële bedrijven dat de grote landen met stevige overheidssubsidies de eigen bedrijven zouden stimuleren", aldus Steukers. "Zo'n verkeerd Europees antwoord op de IRA zou naast de verhuis van investeringen van de EU naar de VS ook intra-Europese verschuivingen creëren. Dat zou funest zijn voor België."Steukers looft Von der Leyens plan, dat ook meer investeringen in infrastructuur naar voen schuift. "De versterking en de uitbouw van vervoersassen en van een Europees G5-netwerk zijn bijvoorbeeld essentieel", reageert hij. Von der Leyen legt ook terecht de nadruk op de opleiding en het onderwijs. "Net de punten waar de Belgische industrie al jaren op aandringt."De Commissie wil ook de vergunningsprocedures voor schone technologie vereenvoudigen en versnellen. "Belangrijke investeringen in bijvoorbeeld windmolens blijven vandaag uit omdat het vergunningsbeleid de uitbouw onmogelijk maakt of hopeloos vertraagt", repliceert Steukers. Hij pleit voor zogenoemde sandboxes, gesloten omgevingen waarin ondernemingen vrij kunnen experimenteren met nieuwe technologie.Met een allesomvattend plan kunnen bedrijven economische clusters te ontwikkelen naargelang de bedrijfsexpertise en de onderzoeksinstellingen in de verschillende lidstaten, zegt Steukers. "Vandaag worden de important projects of common European interest (IPCEI) voor schone technologieën nationaal gefinancierd. Een Europese financiering lijkt aangewezen om nationaal geïnspireerde subsidiewedlopen te vermijden."De Commissie wil met 270 miljard euro leningen en subsidies groene investeringen aanzwengelen via een Soevereiniteitsfonds. "De media hechten echter overmatig veel aandacht aan dit soort subsidies", reageert Steukers. "Dat Europese geld is slechts een van de factoren om het Amerikaanse subsidiebeleid te counteren. Gelukkig hecht de Commissie vooral belang aan de creatie van een omgeving waarin de bedrijven zich kunnen ontwikkelen. België doet dat al. Met een fiscaal uitzonderingsregime voor investeringen in onderzoek en ontwikkeling moedigt ons land proportioneel veel innovatieve investeringen aan. Een fiscale stimulans van 1 euro genereert 2 euro extra private investeringen. België heeft de maatregelen ter bevordering van de industriële slagkracht helemaal zelf in de hand."Al bij al is Steukers dus tevreden met de Europese maatregelen. "Ze zijn nodig als antwoord op de IRA", klinkt het. "Met een aangepast industrieel kader kan Europa de wereldkampioen worden van de groene transformatie. Zonder dit beleid liep Europa het risico collectief te verarmen."