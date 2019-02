Belgische excess profit rulings zijn geen illegale staatssteun: 'Europa is een slechte verliezer'

Het Europees Hof van Justitie heeft geoordeeld dat de Belgische staat geen illegale staatssteun aan multinationals heeft verleend via fiscale voordelen in het kader van de zogenoemde excess profit rulings. Maar volgens Isabel Verlinden van PwC gaat de Europese Commissie mogelijk in beroep.