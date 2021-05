De grootbanken verwachten in 2021 minstens 4 procent groei en voorspellen dat de econo­mische activiteit in 2022 weer het niveau van net voor de pandemie bereikt. Dat schrijft De Tijd vrijdag.

De Belgische economie zal in 2021 meer groeien dan voorzien, omdat het eerste kwartaal aanzienlijk beter was dan voorspeld. Dat zeggen economen van KBC, Belfius, ING en BNP Paribas Fortis. Volgens de gemiddelde prognose van de vier banken stijgt de economische activiteit dit jaar met 4,2 procent in plaats van de eerder geraamde 3,7 procent. De prognoses variëren van 4 tot 4,5 procent.

Dankzij de sneller dan verwachte heropleving zal de economische activiteit een of twee kwartalen vroeger dan voorzien weer het niveau van eind 2019 bereiken. KBC gelooft dat de economie al in het eerste kwartaal van 2022 het peil van net voor de pandemie kan bereiken.

De andere banken zijn wat voorzichtiger en denken dat zo'n herstel een tot drie kwartalen langer zal duren. Een terugkeer naar de econo­mische activiteit van net voor de coronacrisis betekent echter niet dat alle economische schade is hersteld. Bovendien zal de arbeidsmarkt wellicht meer tijd nodig hebben om te herstellen dan de economische activiteit.

