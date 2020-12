Exact 43,61 miljard euro. Dat is het bedrag dat het Agentschap voor de Schuld in heel 2021 wil ophalen, bijvoorbeeld via overheidsobligaties. Daarvan is 22,77 miljard euro nodig om het begrotingstekort te financieren. In coronajaar 2020 lag de financieringsbehoefte miljarden hoger.

Het financieringsplan 2021 gaat uit van een bruto financieringsbehoefte van 43,61 miljard euro. Dat is 7,85 miljard euro minder dan het verwachte bedrag van 51,46 miljard euro voor dit jaar.

'Het is een kleine 8 miljard euro minder dan we voor dit jaar schatten, vooral onder invloed van het begrotingstekort dat minder hoog zou zijn. Daar gaan wij uit van 31,5 miljard euro, in kastermen, voor dit jaar en 22,77 miljard voor volgend jaar', zegt Jean Deboutte van het Agentschap Van de Schuld. 'Dat is een stuk beter, maar er zijn natuurlijk nog altijd coronamaatregelen die geld kosten.' Het begrotingstekort blijft dus hoog, zegt hij. De staat blijft wel profiteren van de zeer lage rentestanden. Het schuldagentschap gaat uit van 22,77 miljard euro netto financieringsbehoefte. Dit komt dus overeen met het verwachte federale begrotingstekort, maar dan uitgedrukt in 'kastermen'.

Het verschil tussen de bruto en netto financieringsbehoefte zit in de terugbetaling van reeds lopende leningen. Wat terugbetaald moet worden, moet het agentschap ook lenen.

Om de financieringsbehoefte te laven, plant het schuldagentschap de uitgifte van zowat 36,4 miljard euro overheidsobligaties (OLO), een daling met ruim 8 miljard. Alternatieve financieringswegen moeten 3 miljard euro in het laatje brengen. En Europese corona-financieringssteun voor steunmaatregelen op de arbeidsmarkt ('Sure') moet 4,2 miljard euro opleveren.

Net als dit jaar zijn er in 2021 geen staatsbons voor de particuliere belegger. Die zijn voor de staat niet aantrekkelijk omdat er momenteel negatieve rentes betaald zouden moeten worden, legt Deboutte uit. De laatste uitgifte van staatsbon dateert intussen van maart 2019. In normale tijden zijn er vier uitgiften van staatsbons per jaar.

In 2020 heeft het agentschap alles samen zowat 48,5 miljard euro aan schuldpapier op de lange termijn uitgegeven. Dat is net bij het absolute record en een van de hoogste bedragen ooit. In 2011, in volle financiële crisis, zat dat bedrag ook rond dit niveau.

