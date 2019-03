België heeft achterstand in geïntegreerde zorg

In de Belgische ziekteverzekering is ongeveer 5 procent van de patiënten verantwoordelijk voor 53 procent van de uitgaven. Het aandeel van de chronische patiënten neemt bovendien toe. In 2018 voerden de Onafhankelijke Ziekenfondsen op basis van de gegevens van hun leden een studie uit waaruit blijkt dat een op de vier Belgen lijdt aan een chronische aandoening. Die groep is goed voor 70 procent van de uitgaven in de ziekteverzekering.

