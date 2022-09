Belfius wil een contract met het Waals Gewest maar maximaal twee jaar verlengen. Als huisbankier heeft het geen goed oog in de penibele financiële toestand van Wallonië en de opmars van de extreemlinkse partij PTB.

Dat schrijft De Tijd.

Via zijn voorgangers Gemeentekrediet en Dexia geldt Belfius al ruim dertig jaar als huisbankier van het Waals Gewest. De kassierscontracten worden daarbij regelmatig voor meerdere jaren verlengd. Maar tijdens de huidige onderhandelingen met Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) en minister van Begroting Adrien Dolimont (MR) stelt Belfius zich strenger op en overweegt de bank het volgende contract voor hooguit twee jaar te verlengen. Net tot aan de volgende regionale verkiezingen van 2024, en dat is niet toevallig.

'Dat laat de bank toe in te schatten hoe de volgende regering de oplopende schuldgraad in de regio kan wegwerken', zegt een bron dicht bij de onderhandelingen. 'Het wapent Belfius ook tegen een eventuele deelname van de PTB aan die nieuwe regering.'

Wallonië stevent tegen 2030 af op een overheidsschuld van 50 miljard euro. De staatsbank loopt een flink finan­cieel risico omdat ze heel veel leningen aan het Waals Gewest heeft verstrekt, zegt een bron.

Gevraagd naar een reactie zegt Belfius alleen dat wordt nagedacht over de voorwaarden die gekoppeld zijn aan een eventuele verlenging van de kassierscontracten.

