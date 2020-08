Het coronavirus wijkt niet. Na een periode van gestage afname neemt het aantal besmettingen opnieuw verontrustend snel toe. Hieronder vindt u behalve de evolutie van de curve ook het aantal besmettingen dat in uw stad of gemeente werd geregistreerd.

Het coronavirus slaat opnieuw toe. Experten hebben herhaaldelijk benadrukt dat enkel ons gedrag de zogenaamde stijgende curve van het aantal besmettingen kon doen ombuigen. Door een langdurige lockdown en quarantaine slaagden we er geleidelijk in het aantal nieuwe besmettingen onder de 100 per dag te houden, maar enkele weken na de versoepeling van de maatregelen is de gevreesde curve opnieuw beginnen te stijgen tot boven de 100 besmettingen per dag.

Oorzaak: mensen gingen weer dichter bij elkaar leven, en niet iedereen hield zich strikt aan de afstandsregels en veiligheidsvoorschriften. Gevolg: een stijgende curve en bijgevolg meer ziekenhuisopnames.

In de periode tussen 28 juli en 3 augustus zijn gemiddeld 550,3 mensen per dag in België besmet geraakt met het coronavirus. Dat blijkt uit de dagelijkse update van gezondheidsinstituut Sciensano.

Het gaat om een stijging met 46 procent op weekbasis, en ook ten opzichte van het weekgemiddelde dat donderdag werd gemeld gaat het om een stijging.

In dezelfde periode werden gemiddeld 24,6 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis, een toename met 31 procent in vergelijking met de week daarvoor. Elke dag overlijden nu gemiddeld 2,6 mensen aan Covid-19. Dat cijfer blijft stabiel.

In totaal zijn nu al zeker 72.016 mensen in België besmet geraakt met het coronavirus. 9.861 patiënten overleden aan de gevolgen van de ziekte en 18.387 mensen moesten in een ziekenhuis worden opgenomen.

Volg hieronder de evolutie van de belangrijkste coronacijfers:

