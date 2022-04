De federale regering ziet het begrotingstekort oplopen tot 20,7 miljard euro, 4,3 miljard euro meer dan het bedrag waarmee tijdens de begrotingsopmaak van oktober rekening werd gehouden. De naweeën van de vijfde coronagolf en vooral de oorlog in Oekraïne verhinderen verdere relance.

Na twee zware coronajaren was het de bedoeling om de begroting in 2022 op het traject richting evenwicht te zetten, maar daar hebben de vijfde coronagolf en de oorlog in Oekraïne een stokje voor gestoken. En dus moest de regering ook tijdens de begrotingscontrole van maart vooral akte nemen van een vertraging van de economische groei én van een hele hoop onvoorziene extra uitgaven.

Vivaldi rekent nu op een meerkost van ruim 2 miljard euro om de uitwassen van de oorlog in Oekraïne en de coronacrisis het hoofd te bieden. Voor Oekraïne wordt 800 miljoen euro opzijgezet in een provisie, om van nu tot augsutus extra onvoorziene uitgaven te kunnen doen. Voor de coronapandemie wordt nog eens 825 miljoen euro opzijgezet. Die uitgaven komen bovenop de 450 miljoen euro bijkomend budget voor Defensie en de 2 miljard euro aan energiemaatregelen van vorige maand. Daar komen nog een aantal kleinere maatregelen bovenop. Het gaat om 30 miljoen euro aan steunmaatregelen voor wie de eigen wagen moet gebruiken voor het woon-werkverkeer, een herwaardering van 23 miljoen euro voor gespecialiseerde verpleegkundigen en een indexering van de budgetten van de federale overheidsdiensten.

'We zullen dit nog lang voelen'

Het federale begrotingstekort loopt zo op tot 20,7 miljard euro, maar liefst 4,3 miljard euro meer dan het bedrag waarmee de regering rekening hield bij de begrotingsopmaak in oktober. 'Dat toont de ernst van de situatie aan', aldus staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open VLD. 'Bovendien komt een crisis te paard maar gaat ze te voet. We zullen dit nog lang voelen.' De Bleeker benadrukte wel dat de regering 'al het nodige zal doen om burgers en bedrijven te beschermen en onze humanitaire plichten te vervullen'. Premier Alexander De Croo had het over 'de belangrijkste werf van de federale regering in de komende weken.'

