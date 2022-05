De Belgische klimaatstrategie dreigt zich vast te rijden op het kerkplein van Lichtervelde, zegt Trends-hoofdeconoom Daan Killemaes.

De Belgische klimaatstrategie dreigt zich vast te rijden op het kerkplein van Lichtervelde. Ons land moet veel meer groene stroom produceren om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Windenergie vanaf zee is een van de aanbevolen sporen. In de Belgische wateren staan al voor 2,2 gigawatt aan windturbines.

De bedoeling is het geïnstalleerde vermogen op de Noordzee te verhogen tot 8 gigawatt. Om de stroom tot bij de verbruiker te krijgen is een versterking van het hoogspanningsnetwerk in West-Vlaanderen nodig. Nu kan die stroom enkel over de Stevin- lijn van Zeebrugge naar Zomergem. Als er iets misgaat op die lijn, dreigen er black-outs in heel West-Europa. Er is een tweede hoogspanningslijn van Zeebrugge naar Avelgem nodig.

Begraaf Ventilus niet.

De Ventilus-verbinding botst op weerstand van de burgemeesters van gemeenten als Lichtervelde, Oostkamp of Torhout. De cd&v-burgemeesters organiseren het verzet tegen een bovengrondse lijn en ijveren voor een ondergrondse lijn. Het probleem is dat een ondergrondse lijn niet voor de noodzakelijke versterking van het netwerk zorgt. Voor experts is het glashelder: technisch, financieel en economisch moet de Ventilus-verbinding bovengronds worden aangelegd. Ook het gezondheidsrisico van een bovengrondse lijn is beheersbaar en kan zelfs dalen omdat beheerder Elia elders hoogspanningslijn zal afbreken.

Zonder Ventilus blijft de ontwikkeling van de tweede Belgische zone voor offshore windenergie dode letter en blijven we langer en intenser afhankelijk van de invoer van fossiele brandstoffen. Voor cd&v en de Vlaamse regering is dat een ideaal dossier om het algemeen belang te doen primeren op het partijbelang. De wetten van de fysica houden geen rekening met politieke spelletjes.

