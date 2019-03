Bart De Wever (N-VA): 'Houding pubers klimaatbetoging is aanmatigend'

De Antwerpse burgemeester, Bart De Wever, vindt de houding van de jonge klimaatbetogers 'aanmatigend'. 'Zij verwijten de vorige generatie dat ze te weinig heeft gedaan, terwijl die net heel wat heeft opgebouwd', heeft De Wever gezegd op een bijeenkomst van BVS-UPSI, de beroepsorganisatie van de vastgoedsector.

'Het is de eerste generatie die denkt dat ze het niet beter zal hebben dan hun ouders. Dat de jeugd betoogt, kan ik begrijpen. Maar dat volwassenen hen in hun houding nog steunen ook, daar kan ik niet bij. Een minister van Onderwijs die zegt dat spijbelen in orde is. Leraren die naar de betoging gaan als schooluitstap, zodat zij die op de schoolbanken blijven zitten, eigenlijk spijbelen. Dat is de Umwertung aller Werte, om Friedrich Nietzsche te citeren. Dit jeugdprotest vraagt een volwassen antwoord', stelt De Wever.

