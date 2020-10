Er werden in september in de Europese Unie 3,1 procent meer nieuwe personenwagens verkocht dan in dezelfde maand vorig jaar.

Het gaat om de eerste stijging dit jaar, want door de coronapandemie stortte de autoverkoop in elkaar. Over de eerste negen maanden werden in de EU nog altijd 28,8 procent minder nieuwe personenwagens verkocht, blijkt uit cijfers van sectororganisatie ACEA.

In totaal werden in september 933.987 nieuwe personenwagens verkocht in de EU. In de vier grootste automarkten zijn er wel grote verschillen, merkt ACEA op. Zo was er nog altijd een daling in Spanje (-13,5 pct) en in Frankrijk (-3 pct), terwijl Italië (+9,5 pct) en Duitsland (+8,4 procent) een flinke toename kenden.

In de eerste negen maanden van 2020 werden in de EU 7 miljoen nieuwe auto's verkocht, 2,9 miljoen minder dan in dezelfde periode vorig jaar. In de belangrijke automarkten waren Spanje (-38.3 pct) en Italië (-34.2 pct) verantwoordelijk voor de grootste daling, gevolgd door Frankrijk (-28.9 pct) en Duitsland (-25.5 pct).

In België steeg de autoverkoop in september met 1 procent, tot 36.083 nieuwe wagens. Maar over de eerste negen maanden gaat het nog altijd om een daling met ruim 24 procent.

Alle automerken laten dit jaar in Europa een daling van de verkoop zien. Marktleider Volkswagen verkocht tot en met september 30 procent minder voertuigen.

