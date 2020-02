Argentinië praat weer met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) over de penibele financiële toestand van het Zuid-Amerikaanse land.

Minister van Economie Martin Guzman en IMF-directeur Kristalina Georgieva hebben gesproken over plannen voor 'een veilige en ordelijke oplossing' voor de schuldpositie van Argentinië, zo liet het IMF weten.

Het gesprek vond plaats in de marge van de G20-bijeenkomst in Saoedi-Arabië. Argentinië zal het IMF toelaten om een doorlichting te doen, de zogenaamde 'artikel IV review'. Dat is een eerste stap die uiteindelijk zou kunnen leiden tot een nieuw plan met het IMF.

Wellicht zullen schuldeisers een aanzienlijke bijdrage moeten leveren aan de schuldverlichting van Argentinië. Volgens het IMF is de schuldenberg 'onhoudbaar' geworden. Het land gaat al een paar jaar gebukt onder tal van economische problemen, waaronder een torenhoge inflatie.

De Argentijnse overheid zag zich in 2018 al genoodzaakt om bij het IMF aan te kloppen voor een noodkrediet van 50 miljard dollar. Later bleek die steun nog niet voldoende en stemde het fonds in met een verhoging van het bedrag tot circa 57 miljard dollar. Maar dat steunprogramma is afgelopen najaar in de ijskast gezet toen de centrumlinkse peronist Alberto Fernández de presidentsverkiezingen won.

De afspraken met het IMF dateren nog van het bewind van zijn voorganger Mauricio Macri. Zaken doen met het IMF ligt gevoelig in Argentinië. Veel Argentijnen vinden dat de economische crisis in het land in 2001-2002 kwam door de strenge maatregelen die waren opgelegd door die instelling.

