Woensdag 9 juni is het Arco-proces gestart voor de Brusselse ondernemingsrechtbank. De zaak zal vijf zittingsdagen duren en werd ingeleid door advocatenkantoor Deminor, dat een kleine 2.200 Arco-coöperanten vertegenwoordigt.

Deminor vertegenwoordigt bijna 2.200 coöperanten, voor wie het 9,2 miljoen euro schadevergoeding vraagt. Het advieskantoor heeft onder meer enkele Arco-coöperaties gedagvaard. Volgens Deminor werden de coöperanten misleid toen ze de aandelen kochten.

Wat voor velen een argeloze manier van sparen was, bleek dan toch risicovol. Toen Dexia over de kop ging, waren de coöperanten hun inleg kwijt, omdat Arco vooral in Dexia belegd had. Via de procedure voor de ondernemingsrechtbank hoopt Deminor een schadevergoeding te verkrijgen.

Ook de staat en Belfius (de rechtsopvolger van Dexia en het vroegere Bacob) zijn gedagvaard. Ook hen wrijft Deminor misleiding aan.

Tot slot moet ook voormalig Arco-topvrouw Francine Swiggers voor de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank van Brussel verschijnen.

Op de eerste procesdag - vandaag woensdag 9 juni - komen de eisende partijen (Deminor) aan bod, net als belangengroep ArcoClaim, die in naam van een van de Deminor-coöperanten het woord neemt.

'Het dossier rond Arco is één van de grootste misleidingen uit de Belgische geschiedenis', pleitte advocaat Stijn de Meulenaer woensdagmorgen op de eerste zittingsdag voor de eisende partij Deminor. 'Zo'n 800.000 mensen hebben schade geleden, of ongeveer één Belg op vijftien', aldus de advocaat van het kantoor Everest.

Of het Arcoproces een procedureslag wordt, blijft afwachten, maar rechter Natalie Swalens wees er woensdag bij de aanvang van het proces op dat de zaak al in 2014 werd ingeleid voor de Brusselse ondernemingsrechtbank. 'Het is onze plicht om dit af te werken zonder incidenten', waarschuwde ze alle partijen.

