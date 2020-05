Arbeidsmarktdeskundige en professor Stijn Baert verkiest het Echt Antwaarps Teater boven de opera.

"Als het spiegelbeeld van mijn werkweken, zo kan je mijn weekends misschien nog het best omschrijven. Van maandag tot vrijdag probeer ik zo veel mogelijk impact na te streven, op zaterdag en zondag zeg ik tegen mezelf: je hoeft even niet efficiënt te zijn, je hoeft even niet te presteren. Ik ben me ervan bewust geworden dat het belangrijk is af en toe eens van het moment te genieten. Sinds ik die vaststelling deed, werk ik daar actief aan.

"Niet dat daar grote uitspattingen bij horen. Ik ben meer een gewoontedier, ik hoef zeker niet de hele wereld gezien te hebben voor ik sterf. Liever ga ik lang ontbijten of lees ik rustig een boek. Sinds enkele maanden klap ik ook geregeld mijn laptop open om een computerspel te spelen dat ik even uit het oog was verloren.

"Het heet Championship Manager en het dateert al van de jaren negentig. Het opzet is online een voetbalploeg te managen. Je wint er natuurlijk geen echte prijzen mee, maar met dat spel laat ik mezelf toe even tijd te verliezen. Dat deed ik ook al toen ik in het tweede middelbaar zat. Toen was ik verslaafd aan het computerspel. De ontdekking van Championship Manager 2 valt niet toevallig samen met een dip in mijn punten. Vandaag werkt het anders. Nu houdt het spel me op de baan."

Waardegedreven leven

"Ik werk soms wel in het weekend. Toen we een paar weken geleden een onderzoek publiceerden over de carrière-impact van de coronacrisis, heb ik daar enkele weekends hard aan doorgewerkt, omdat ik die studie snel klaar wilde hebben. Toch ben ik al veel minder vaak professioneel aan de slag tijdens mijn vrije uren dan een paar jaar geleden.

"De jaren voor ik werd aangesteld als hoogleraar werkte ik keihard, ook 's avonds en op zaterdag en zondag. De zekerheid die gepaard ging met de aanstelling was in zekere zin een kantelpunt. Al was dat niet het enige dat me deed inzien dat het misschien anders moest. Er waren ook enkele momenten dat mijn omgeving me erop wees dat ik een beetje gespannen was.

"Op die momenten heb ik ingezien dat een stoel pas stabiel staat als hij op een aantal poten staat. Dat besefte ik onder meer ook door acceptance and commitment therapy, waarbij je de ideeën van mindfulness combineert met waardegedreven leven. Toen ik mijn waarden bekeek, waren die zeker breder dan impact hebben en hard werken. Dat was een eyeopener."

Mensen beetnemen

"Ik vind het bijvoorbeeld even belangrijk goed te zijn voor mensen die goed zijn voor mij. Ik mis de etentjes met vrienden dan ook enorm in deze coronaperiode. Etentjes waarbij er ruimte is om eens rustig te praten, in tegenstelling tot klassieke lunchafspraken, die altijd snel moeten gebeuren, met één oog op het uurwerk.

"Een andere waarde waar ik veel belang aan hecht, is echtheid. Daarbij hoort bijvoorbeeld dat je breed mag zijn in je persoonlijkheid. Het klassieke idee van een professor die altijd heel ernstige dingen doet en naar de opera gaat, past helemaal niet bij mij. Ik ga liever naar het Echt Antwaarps Teater. Op mijn Facebook-tijdlijn zie je me nog stralen op een foto met Ruud De Ridder.

"Ook humor is een waarde die ik wil invullen. Tijd maken om mensen beet te nemen, hoort daar bijvoorbeeld ook bij. Het spreekt voor zich dat je dat niet kan nastreven als je alleen maar bezig bent met werken."

