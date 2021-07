Een rechtbank in Tokio heeft maandag gevangenisstraffen opgelegd aan een Amerikaanse vader en zoon die de gevallen automagnaat Carlos Ghosn hielpen ontsnappen uit Japan. Michael Taylor kreeg twee jaar cel, zijn zoon Peter gaat voor 20 maanden de gevangenis in.

Carlos Ghosn is de voormalige topman van Renault en ook de ex-topman van de Japanse autobedrijven Nissan en Mitsubishi. Hij woont in Beiroet sinds zijn ontsnapping eind 2019 uit Japan, waar hij vastzat op verdenking van fraude. Ghosn wordt onder meer beticht van misbruik van bedrijfsgeld voor privédoeleinden.

Na zijn arrestatie in Japan in 2018 moest hij aftreden bij de autofabrikanten waar hij de leiding had. In december 2019 slaagde hij erin te vluchten uit Japan, waar hij op borgtocht was vrijgelaten en huisarrest had. Hij omzeilde de bewaking bij zijn huis en vloog met een privévliegtuig naar Istanboel, waarbij hij zich zou hebben verstopt in een kist voor geluidsapparatuur. Van Turkije vloog hij naar Libanon, dat geen uitleveringsverdrag met Japan heeft. Ghosn heeft zowel de Franse, Braziliaanse als Libanese nationaliteit.

Celstraf

Tegen de twee Amerikanen waren hogere straffen geëist dan nu opgelegd. Voor Michael Taylor lag de eis op twee jaar en tien maanden cel, voor zoon Peter ging het om tweeënhalf jaar cel. De aanklagers vonden dat vader Michael een leidende rol had gespeeld bij de vlucht van Ghosn en daarom zwaarder gestraft moest worden. Samen hebben ze naar verluidt 1,3 miljoen dollar ontvangen van Ghosn om te helpen bij diens vlucht.

De Taylors zitten al sinds mei vorig jaar vast, toen ze in de Verenigde Staten werden gearresteerd. Eerder dit jaar werden ze uitgeleverd aan Japan. Ze hadden ook al schuld bekend en hoopten door spijt te betuigen er met minder straf van af te komen. Hun advocaat betoogde daarbij dat Ghosn zelf al het planwerk rond zijn ontsnapping had gedaan.

Omdat de autobaas voortvluchtig blijft, ziet het er voorlopig niet naar uit dat Ghosn zelf in Japan weer in de cel kan belanden. Maar verspreid over de wereld lopen meerdere rechtszaken met betrekking tot de affaire. Dan gaat het met name om de beschuldigingen van fraude aan het adres van Ghosn en zaken rond schadevergoedingen. Ook voormalig Nissan-directeur Greg Kelly staat terecht in Tokio, omdat hij Ghosns vergoeding te laag zou hebben opgegeven.

Carlos Ghosn is de voormalige topman van Renault en ook de ex-topman van de Japanse autobedrijven Nissan en Mitsubishi. Hij woont in Beiroet sinds zijn ontsnapping eind 2019 uit Japan, waar hij vastzat op verdenking van fraude. Ghosn wordt onder meer beticht van misbruik van bedrijfsgeld voor privédoeleinden. Na zijn arrestatie in Japan in 2018 moest hij aftreden bij de autofabrikanten waar hij de leiding had. In december 2019 slaagde hij erin te vluchten uit Japan, waar hij op borgtocht was vrijgelaten en huisarrest had. Hij omzeilde de bewaking bij zijn huis en vloog met een privévliegtuig naar Istanboel, waarbij hij zich zou hebben verstopt in een kist voor geluidsapparatuur. Van Turkije vloog hij naar Libanon, dat geen uitleveringsverdrag met Japan heeft. Ghosn heeft zowel de Franse, Braziliaanse als Libanese nationaliteit.Tegen de twee Amerikanen waren hogere straffen geëist dan nu opgelegd. Voor Michael Taylor lag de eis op twee jaar en tien maanden cel, voor zoon Peter ging het om tweeënhalf jaar cel. De aanklagers vonden dat vader Michael een leidende rol had gespeeld bij de vlucht van Ghosn en daarom zwaarder gestraft moest worden. Samen hebben ze naar verluidt 1,3 miljoen dollar ontvangen van Ghosn om te helpen bij diens vlucht. De Taylors zitten al sinds mei vorig jaar vast, toen ze in de Verenigde Staten werden gearresteerd. Eerder dit jaar werden ze uitgeleverd aan Japan. Ze hadden ook al schuld bekend en hoopten door spijt te betuigen er met minder straf van af te komen. Hun advocaat betoogde daarbij dat Ghosn zelf al het planwerk rond zijn ontsnapping had gedaan. Omdat de autobaas voortvluchtig blijft, ziet het er voorlopig niet naar uit dat Ghosn zelf in Japan weer in de cel kan belanden. Maar verspreid over de wereld lopen meerdere rechtszaken met betrekking tot de affaire. Dan gaat het met name om de beschuldigingen van fraude aan het adres van Ghosn en zaken rond schadevergoedingen. Ook voormalig Nissan-directeur Greg Kelly staat terecht in Tokio, omdat hij Ghosns vergoeding te laag zou hebben opgegeven.