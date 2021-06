Veel spaarders hebben sinds de coronapandemie een eerste stap gezet naar beleggen. Dat blijkt zaterdag uit een rondvraag van De Tijd bij de grootste banken. Traditioneel parkeert de Belg zijn geld op spaarboekjes. Maar de lage rente, de inflatievrees, nieuwe producten en meer tijd doen de koudwatervrees voor beleggingen verdwijnen.

Marktleider BNP Paribas Fortis zag in 2020 grote stijgingen voor de aankoop van individuele aandelen (+155%), tak23-beleggingsverzekeringen (+46%) en fondsen (+6%). Maar de bank merkt wel op dat de beleggingen van zijn klanten veel minder gegroeid zijn dan de bedragen op de zicht- en spaarrekeningen.

Bij andere banken was de voorbije maanden de interesse voor beleggen zelfs groter dan die voor het traditionele spaarboekje. 'Beleggen is sinds juni vorig jaar ontploft', zegt Olivier Goerens, de marketingdirecteur Private & Wealth bij Belfius. 'De groei van de beleggingen is significant hoger dan de toename op de spaarrekeningen.'

'Eindelijk hebben we mensen van sparen naar beleggen gekregen. De lage rente en de inflatie hollen het spaargeld al langer uit, maar mensen lijken nu echt begrepen te hebben dat spaargeld ontwaardt waar ze bijstaan', zegt Xavier Gys, Head of Invest bij AXA Bank.

'Die beleggingsplannen spreken een nieuwe grote groep mensen aan', klinkt het ook bij KBC. Argenta noemt het coronajaar 'een sterk productiejaar'. En volgens Crelan 'zit beleggen in de lift en bereikt het almaar meer klanten'.

