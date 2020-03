De federale regering, de Nationale Bank en de financiële sector hebben een akkoord gevonden over een staatsgarantie voor kredieten aan bedrijven.

De federale regering, de Nationale Bank en de financiële sector hebben een akkoord bereikt over een garantieregeling voor kredieten aan bedrijven. Dat hebben bankenfederatie Febelfin en minister van Financiën Alexander De Croo zondag bekendgemaakt. Er komt ook een betalingsuitstel voor aflossingen.

De banken engageren zich om zowel levensvatbare bedrijven en zelfstandigen als gezinnen met een hypotheek die betalingsproblemen dreigen te hebben, uitstel van betaling te geven tot 30 september, zonder aanrekening van kosten.

De federale overheid komt met een garantieregeling voor alle nieuwe kredieten met een maximale looptijd van 12 maanden. Ook hier wordt duidelijk gemaakt dat het om levensvatbare bedrijven of zelfstandigen moet gaan.

Het totale bedrag van de waarborgen bedraagt maximaal 50 miljard euro. De verliezen op de leningen worden verdeeld tussen de banken en de overheid. De eerste 3 procent op het totaal aan nieuwe kredieten wordt door de financiële sector gedragen. De verliezen tussen 3 en 5 procent worden fiftyfifty verdeeld.

Voor de verliezen hoger dan 5 procent, zal 80 procent gedragen worden door de overheid en 20 procent door de financiële sector.

Als het dus een vrij klassieke economische crisis wordt, zullen alle kosten door de sector worden gedragen, preciseert Febelfin. Enkel als het zeer uitzonderlijk wordt, zal de overheid moeten inspringen.

'Onze samenleving wordt bijzonder getroffen door deze crisis', aldus De Croo. 'De regering heeft al buitengewone maatregelen getroffen, zoals het uitstel van betaling voor belastingen. Maar dat is niet voldoende, omdat de vaste kosten dezelfde blijven. We moeten een domino-effect vermijden.'

De federale regering, de Nationale Bank en de financiële sector hebben een akkoord bereikt over een garantieregeling voor kredieten aan bedrijven. Dat hebben bankenfederatie Febelfin en minister van Financiën Alexander De Croo zondag bekendgemaakt. Er komt ook een betalingsuitstel voor aflossingen.De banken engageren zich om zowel levensvatbare bedrijven en zelfstandigen als gezinnen met een hypotheek die betalingsproblemen dreigen te hebben, uitstel van betaling te geven tot 30 september, zonder aanrekening van kosten. De federale overheid komt met een garantieregeling voor alle nieuwe kredieten met een maximale looptijd van 12 maanden. Ook hier wordt duidelijk gemaakt dat het om levensvatbare bedrijven of zelfstandigen moet gaan. Het totale bedrag van de waarborgen bedraagt maximaal 50 miljard euro. De verliezen op de leningen worden verdeeld tussen de banken en de overheid. De eerste 3 procent op het totaal aan nieuwe kredieten wordt door de financiële sector gedragen. De verliezen tussen 3 en 5 procent worden fiftyfifty verdeeld. Voor de verliezen hoger dan 5 procent, zal 80 procent gedragen worden door de overheid en 20 procent door de financiële sector. Als het dus een vrij klassieke economische crisis wordt, zullen alle kosten door de sector worden gedragen, preciseert Febelfin. Enkel als het zeer uitzonderlijk wordt, zal de overheid moeten inspringen. 'Onze samenleving wordt bijzonder getroffen door deze crisis', aldus De Croo. 'De regering heeft al buitengewone maatregelen getroffen, zoals het uitstel van betaling voor belastingen. Maar dat is niet voldoende, omdat de vaste kosten dezelfde blijven. We moeten een domino-effect vermijden.'