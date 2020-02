Het gemeenschappelijk vakbondsfront ACOD, ACV en VSOA van de lokale en regionale overheidssector in Brussel zal eind maart en begin april staken. Het gaat om een 48 urenstaking die zich uitstrekt over twee maanden.

De details moeten nog bekendgemaakt worden. De vakbonden eisen onder meer meer geld voor een loonsverhoging van het personeel.

'Na anderhalf jaar mobilisatie beloofde de Brusselse regering ons in december - wat bevestigd is in januari - 15 miljoen euro voor de verhoging van de barema's van de gemeentebeamtes en de OCMW's en 8 miljoen voor het personeel van de ziekenhuizen. Dat komt neer op 23 miljoen in totaal, maar het is eigenlijk een symbolisch gebaar omdat we 90 miljoen euro nodig hebben om ons op dezelfde schaal te plaatsen als in Vlaanderen en Wallonië', verklaart Maxime Nys van ACOD-LRB Brussel.

'Een paar dagen geleden hadden we een ontmoeting met vakbondsvertegenwoordigers en vertegenwoordigers van het management van IRIS-ziekenhuizen, waarin werd geschat dat die 8 miljoen zou neerkomen op een stijging van slechts tien euro per maand per werknemer.'

Vrijdag is nieuw overleg gepland met Comite C, waar onderhandeld wordt over het regionaal overheidsbeleid met betrekking tot het personeel.

De details moeten nog bekendgemaakt worden. De vakbonden eisen onder meer meer geld voor een loonsverhoging van het personeel.'Na anderhalf jaar mobilisatie beloofde de Brusselse regering ons in december - wat bevestigd is in januari - 15 miljoen euro voor de verhoging van de barema's van de gemeentebeamtes en de OCMW's en 8 miljoen voor het personeel van de ziekenhuizen. Dat komt neer op 23 miljoen in totaal, maar het is eigenlijk een symbolisch gebaar omdat we 90 miljoen euro nodig hebben om ons op dezelfde schaal te plaatsen als in Vlaanderen en Wallonië', verklaart Maxime Nys van ACOD-LRB Brussel. 'Een paar dagen geleden hadden we een ontmoeting met vakbondsvertegenwoordigers en vertegenwoordigers van het management van IRIS-ziekenhuizen, waarin werd geschat dat die 8 miljoen zou neerkomen op een stijging van slechts tien euro per maand per werknemer.' Vrijdag is nieuw overleg gepland met Comite C, waar onderhandeld wordt over het regionaal overheidsbeleid met betrekking tot het personeel.