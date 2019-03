Accijnsinkomsten uit alcohol blijven dalen

De accijnsinkomsten uit alcoholhoudende dranken blijven afnemen. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Financiën. . Nochtans stijgt de alcoholconsumptie in België, maar door de accijnsverhoging op alcoholische dranken van november 2015 gaan steeds meer Belgen wijn en sterkedrank in het buitenland kopen. Dat meldt Vinum Et Spiritus, de Belgische federatie voor wijn en gedistilleerde dranken.

Uit een bevraging die Vinum Et Spiritus liet uitvoeren door iVox bij duizend Belgen, blijkt dat een op de drie Belgen wel eens de grens oversteekt om goedkopere alcoholische dranken in te slaan. Het draagvlak voor de accijnsverhoging als preventiemiddel blijkt uit de enquête ook heel klein. 'Eerder wees het meest recente WHO-rapport ook al uit dat de Belg zelfs meer alcohol consumeert dan voorheen. De inzet van verhoogde accijnzen als preventiemiddel tegen alcoholmisbruik heeft dus niet het gewenste effect bereikt', klinkt het bij de federatie.

De federale overheid verhoogde in 2015 de accijnzen op wijn en gedistilleerde dranken met respectievelijk 30 en 41 procent. Dat zorgde er aanvankelijk voor dat de accijnsinkomsten uit alcoholhoudende dranken toenamen van 778,15 miljoen euro in 2015 naar 830,73 miljoen euro in 2016, maar sindsdien zijn de inkomsten blijven dalen. De accijnsverhoging heeft ervoor gezorgd dat een kwart van de verkoopprijs van een fles wijn bestaat uit accijnzen, btw en andere heffingen. Bij een fles gedistilleerde drank kan dat zelfs oplopen tot driekwart. 'Het verschil in kostprijs in vergelijking met onze buurlanden werd hierdoor zodanig groot dat een Belg op de drie geregeld zijn alcoholische dranken over de grens gaat inslaan', aldus Vinum Et Spiritus.

'Sterker nog, een kwart van de Belgen die nu nog geen alcohol over de grens aanschaffen, geeft aan dat wél te zullen doen mocht de overheid beslissen om de accijnzen of andere lasten nog verder te laten stijgen. Dat betekent dat de helft van alle Belgen vanaf dan alcohol in het buitenland zou kopen. Mocht er een significante accijnsdaling komen, dan geeft 63 procent van de grensshoppers aan te stoppen met het kopen van alcohol in het buitenland', aldus de federatie.

Volgens de FOD Financiën leidde deze trend in de periode 2014-2018 tot een daling in de verkoop van wijnen en spirits in België met respectievelijk 7,8 procent en 22 procent. Dat bevestigt ook een recente studie van onderzoeksbureau GfK: Belgische gezinnen hebben in 2018 bijna de helft meer wijn en tot bijna driemaal zoveel sterkedrank in de buurlanden gekocht dan in 2014. Frankrijk (47 procent) en Luxemburg (51 procent) zijn de populairste bestemmingen, en het zijn niet alleen de Belgen die dicht bij de grens wonen die in het buitenland hun wijnen en sterkedranken kopen.

Hoewel de provincies Luxemburg (75 procent) en Henegouwen (54 procent) de kroon spannen, gaat ook een kwart van alle inwoners van Antwerpen, Brussel en Vlaams-Brabant geregeld alcohol kopen in het buitenland. 'De accijnsverhoging op wijnen en sterkedranken schiet haar doel op alle fronten voorbij', zegt Geert Van Lerberghe, algemeen directeur van Vinum Et Spiritus. 'Er wordt weliswaar minder alcohol gekocht in België, maar er wordt daarom niet minder gedronken. Volgens het meest recente WHO-rapport is onze alcoholconsumptie zelfs gestegen, van 11,4 naar 12,1 liter pure alcohol. De oorzaak is duidelijk: de Belg koopt alcoholische dranken gewoon elders en spijst daarmee de buitenlandse schatkisten.'

Vinum Et Spiritus vraagt de volgende regering daarom om een draagvlak te zoeken voor een gezondheidsbeleid dat alcoholmisbruik daadwerkelijk aanpakt en om de accijnsverhoging terug te draaien, waardoor het voor Belgen weer interessanter wordt om hun aankopen in eigen land te doen.