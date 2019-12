Het aantal langdurig werklozen schommelt al jaren rond 60.000 en is de laatste vijf jaar met amper 3 procent afgenomen. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V), zo schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws vrijdag.

Met 58.550 zijn ze, de mensen die al langer dan twee jaar werkloos zijn. Dat zijn er minder dan vijf jaar geleden, toen het er 62.669 waren. Maar de daling van 3 procent is bijlange na niet in verhouding met de daling van het aantal mensen die minder dan twee jaar zonder job blijven. Waren er dat in 2014 nog 172.908, zijn dat er nu - de cijfers zijn van oktober - nog 125.463: dat is een daling van 27 procent.

In die grote groep vormen mensen met een arbeidsbeperking - 41 procent bij wie al langer dan vijf jaar werkloos is - en oudere werkzoekenden (60 procent) een belangrijk aandeel. Opvallend ook: hoewel er sancties zijn voor wie als werkloze niet actief zoekt naar een job, worden die in praktijk nauwelijks opgelegd aan langdurig werklozen.

Vlaams parlementslid Tom Ongena (Open VLD), die de cijfers opvroeg, roept daarom op om snel werk te maken van de invoering van de verplichte gemeenschapsdienst. De gecontesteerde maatregel staat in het regeerakkoord van minister-president Jan Jambon (N-VA).