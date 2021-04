De Europese leiders kijken het best eens westwaarts, naar de manier waarop de Amerikaanse president Joe Biden het economisch herstel aanwakkert. De ijver en het leiderschap waarmee de Amerikaanse politiek dat herstel inzet, zijn jaloersmakend, zegt Trends-redacteur Jef Poortmans.

De Amerikaanse president, Joe Biden, presenteerde gisteren zijn investerings- en belastingplannen voor de komende jaren. Na het stimuluspakket van 1900 miljard dollar, dat het Amerikaanse Congres onlangs goedkeurde, doet Biden er nog eens 2300 miljard bovenop. Dat tweede pakket is weliswaar voor investeringen op de langere termijn, en het is lang niet zeker dat het even vlot door het Amerikaanse parlement raakt. In april lanceert Biden dan ook nog een plan van enkele honderden miljarden dollars aan extra uitgaven voor de gezondheidszorg, het onderwijs en kinderopvang.

De ijver waarmee Biden de Amerikaanse economie na de coronacrisis wil heropbouwen, staat in schril contrast met de lamlendigheid van de politieke leiders in de Europese Unie. Hun prioriteiten zijn wel dezelfde als de Amerikaanse: hernieuwbare energie, IT-infrastructuur, fysieke infrastructuur, industrieel beleid, arbeidsmarktbeleid, onderwijs, onderzoek en ontwikkeling. Over al die zaken is iedereen het al lang eens dat zulke investeringen meer opbrengen dan ze kosten. Maar met 27 lidstaten beslissen, kost tijd en politieke energie.

1000 miljard hier, 1000 miljard daar, Joe Biden is nog niet klaar.

Het ontbreekt Europa aan de slagkracht waarmee de Verenigde Staten hun plannen uitvoeren. Biden wil laadpalen installeren en het energienetwerk opkalefateren in heel de VS. Bij ons is van een pan-Europees energienetwerk in de verste verte nog geen sprake, omdat elke lidstaat zijn netwerkbeheerder beschouwt als een nationale parel. Oog voor synergie tussen wind uit het noorden en zon uit het zuiden is er in Europa niet.

Ook van de panache waarmee de Amerikaanse politieke leiders hun relanceplannen uitrollen is bij ons weinig te bespeuren. Je zou denken dat Biden even op de rem zou gaan staan, nadat hij een uitgavenpakket van 1900 miljard dollar door het parlement had gejaagd. Toch niet. Het momentum is er, dus duwt hij door.

In omvang hoeft het pakket van de Europese Unie niet onder te doen. Voor de komende zeven jaar staan voor 1800 miljard euro aan uitgaven en investeringen op stapel. Maar het is ergens toch too little too late. De VS hebben ondertussen hun economisch herstel al grote porren gegeven.

Bidens plannen rijmen perfect met de typisch Amerikaanse holle slogans waar we in Europa vaak meewarig over doen: 'Go big or go home', 'Never waste a good crisis' en 'We're all in'.

Maar als Biden zijn plannen realiseert, klinken die leuzes lang niet zo hol, en zullen de VS een economische voorsprong uitbouwen, die het oude continent nog moeilijk zal kunnen inhalen.

