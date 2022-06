Dat cd&v en Open Vld zelfs niet eens willen praten over een snelheidsverlaging op de autosnelwegen legt nog maar eens het pijnpunt van de Belgische en Vlaamse politiek bloot. Geen enkele regeringspartij durft nog haar kiezers een ongemakkelijke waarheid te vertellen en goed beleid te voeren, stelt Trends-redacteur Stijn Fockedey.

Afgelopen donderdag schoten de partijvoorzitters Joachim Coens (cd&v) en Egbert Lachaert (Open Vld) los van elkaar een snelheidsverlaging naar 100 kilometer per uur op de snelweg af. Dat is een van de voorstellen van een groep expertes, aangesteld door de federale regering waar beide partijen in zitten. Een pakket maatregelen moet de koopkracht beschermen en de consumptie niet doen stilvallen nu de oorlog in Oekraïne de energieprijzen en dus de inflatie fors doet stijgen.

Het idee is niet nieuw. Het IEA, het Internationaal Energie Agentschap, publiceerde al een maand na de Russische invasie een gelijkaardige aanbeveling. Een algemene snelheidsverlaging van 10 km per uur kan het olieverbruik van het Westen doen dalen met ongeveer 10 procent.

Simpele wiskunde moet het bij cd&v en Open Vld afleggen tegen de angst voor de kiezer. Er kwam een hoop gewauwel die samen te vatten is als 'mensen vinden het niet leuk om trager te rijden'. Open Vld haalde ook het flauwe argument boven dat het oneerlijk is voor wie elektrisch rijdt.

Dagelijks miljoenen voor Poetin

Maximaal 100 per uur rijden mag dan misschien niet leuk zijn, in Oekraïne gebeuren ergere dingen: als kanonnenvlees sterven in een oorlog, verminkt of verkracht worden, gedeporteerd worden naar Siberië, uw huis vernield en leeggeroofd zien worden. De enige uitweg uit deze gruwelijke oorlog is Rusland zo snel mogelijk zonder wapens en munitie doen vallen. Dan moet Poetin zich terugplooien en wordt hij gedwongen tot een echte diplomatieke oplossing.

100 per uur is moreel en economisch de enige juiste keuze

Het is te gevaarlijk voor het Westen om zich echt te mengen, want Rusland heeft kernwapens. En het is ondertussen duidelijk dat Poetin tienduizenden soldaten mag verliezen en een uitputtende loopgravenoorlog wil voeren. Zijn terreurbewind smoort elk binnenlands protest in de kiem.

Met een streng exportverbod op elektronica en andere onderdelen zadelt het Westen de Russische wapenindustrie wel met een enorm probleem op. Het Russische leger begint door zijn beste munitie en wapens te raken en de wapenfabrieken kampen met pannes en versleten onderdelen. Maar elke dag dat het Westen Russisch gas en olie koopt, vult het de oorlogskas van Poetin met honderden miljoenen euro's. Die kan daarmee de Russische economie net boven water houden en straks ook wellicht Chinese alternatieven kopen voor de broodnodige onderdelen waar het Russische militair-industriële complex om schreeuwt.

Uitvluchten

Het Westen moet dus zo snel mogelijk zo weinig mogelijk fossiele brandstoffen verbruiken. Het is een schande dat de morele plicht om het leed in Oekraïne te helpen niet voldoende weegt voor onze politici. Maar het gaat verder dan dat. Een groot deel van onze lagere middenklasse lijdt onder de stijgende brandstofprijzen, studie na studie bevestigt dat. Gezinnen besparen op eten, kledij en andere uitgaven en daardoor komt onze economie in de problemen. Een algemene snelheidsverlaging verlaagt op een pijnloze manier de vraag naar fossiele brandstoffen en doet de prijzen niet onnodig stijgen.

Politici moeten vaak beslissingen nemen waar er geen goede keuzes zijn, of waarvan ze niet eens weten of ze wel de juiste informatie hebben. Maar achter dat argument kunnen cd&v en Open zich in het dossier van de snelheidsverlaging niet verstoppen. Alle tegenargumenten zijn uitvluchten.

Het voorspelt weinig goeds voor de echt zware beslissingen die deze regeringspartijen nog moeten nemen op federaal en Vlaams niveau. Ze durven gewoonweg niet meer de waarheid te vertellen aan hun kiezers.

