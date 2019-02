Beleggerscompetitie start rustig

De aandelenmarkten lieten weinig beweging zien in de eerste week van de Beleggerscompetitie. Dus was het voor de spelers moeilijk grote winsten te boeken. Toch slaagde de winnaar van het eerste weekklassement, de student met de portefeuille NicoSolv, erin een winst van bijna 5 procent te boeken. Dat is een fraaie prestatie. In de komende weken komt het erop aan met turbo's in te spelen op de volgende trend en de winst tijdig in veiligheid te brengen.

