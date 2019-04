Beleggerscompetitie: Galapagos in de kijker

In de meeste portefeuilles die hoge ogen gooiden in het afgelopen weekklassement van de Beleggerscompetitie, zit het aandeel van Galapagos, dat vrijdag 22 procent hoger werd afgevlagd. De beste prestatie werd geleverd door de portefeuille julu, met een winst van 8,28 procent.

Kort overzicht

De Beleggerscompetitie loopt nog vier weken, maar dat betekent niet dat nieuwkomers geen kans meer zouden maken. Nieuwe spelers die in één week tijd een winst van 7 of 8 procent realiseren, komen niet alleen in aanmerking voor de weekprijs, ze schuiven ook flink op in het algemeen klassement. Spoor uw vrienden, familieleden of collega's dan ook aan zich alsnog in te schrijven. Niet alleen kunnen ze zo ervaring opdoen met beleggen, ze maken ook kans om een weekklassement te winnen, waaraan een portefeuille van 1000 euro in effecten is gekoppeld. Inschrijven kan op de website beleggerscompetitie.knack.be.

Forse vooruitgang

Ondanks alle kommer en kwel deden de aandelenmarkten het vorige week behoorlijk. De beurzen kregen opnieuw de stijgende lijn te pakken. Voor het toetje van de week zorgde biotechbedrijf Galapagos dat met ijzersterke resultaten kwam voor de fase III-studie over filgotinib, een middel tegen reuma.

Met een fraaie winst van 8,28 procent heeft de portefeuille julu zich tot winnaar van het zesde weekklassement gekroond. De speelster kocht en verkocht heel wat aandelen, maar de sleutel tot haar succes was de aankoop van Galapagos op de dag voordat de belangrijke fase III-resultaten werden aangekondigd. De portefeuille is bijna volledig belegd. Een turbo long op de Duitse DAX-index, waarop ze een winst van meer dan 37 procent heeft geboekt, gaf haar resultaat nog wat extra kleur.

In de algemene rangschikking slaagde de portefeuille alain007 erin de leiding te behouden. Dat is een prima prestatie, met zo veel jonge en oudere wolven die op de loer liggen. Ook deze week sleutelde hij nauwelijks aan zijn favoriete aandelenselectie. Jammer genoeg kon hij niet profiteren van de superprestatie van Galapagos. Hij voelt wel de hete adem van een tros achtervolgers in de rug, zoals Braminho, die de tweede stek voor zich opeiste en een deel van zijn vooruitgang ook dankt aan Galapagos. De nummer drie, Willems l&b, sleutelt weinig aan zijn aandelenportefeuille, maar koopt en verkoopt turbo's dat het een lieve lust is.

Eerste kwartaal

Het resultatenseizoen is afgelopen. In het algemeen kunnen we stellen dat de cijfers goed tot zeer goed waren. Het wordt nu wachten op de cijfers over het eerste kwartaal, die langzaam zullen binnensijpelen. Over minder dan een maand, op vrijdag 26 april 2019, eindigt de Beleggerscompetitie. Veel invloed zal er dus niet uitgaan van de cijfers over het eerste kwartaal. Belangrijker zijn de eventuele overnames. Na de schitterende onderzoeksresultaten voor filgotinib is Galapagos een naam die onvermijdelijk over de tongen gaat, ook al zou het bedrijf liever niet worden overgenomen. Maar met geld is alles te koop.

De brexit is een andere factor waarmee de spelers rekening moeten houden. Het Verenigd Koninkrijk kreeg slechts uitstel tot 12 april. Mogelijk wordt die periode verlengd, maar van uitstel kan afstel komen, met chaos als gevolg. Hoewel de aandelenbeurzen nauwelijks reageren op de stemmingen in het Britse Lagerhuis, kan een no-dealbrexit tot een chaos op de beurzen leiden.