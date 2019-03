Beleggerscompetitie: De grote omwenteling

In de afgelopen verslagweek maakten de beurzen eerst pas op de plaats, maar vrijdag gooide een forse daling roet in het eten. Dat maakte dat deelnemers aan de Beleggerscompetitie die op een baisse hadden gegokt, het voor het zeggen hadden bij het weekklassement. De primus inter pares werd de portefeuille rosolch, die de waarde van zijn portefeuille met 7,10 procent kon optrekken.

De Beleggerscompetitie is hafweg, maar het algemene klassement werd op slechts één dag danig overhoop gehaald. De spelers die op een baisse mikten - een kleine minderheid - maakten reuzensprongen in het algemene klassement. De winnaar van het vijfde weekklassement, rosolch, behaalde een rendement van 7,1001 procent, terwijl de naaste belager, Parisien, strandde op 7,0976 procent.

We schrijven al wekenlang dat nieuwkomers een grote kans maken om een weekklassement in de wacht te slepen, en dat werd deze week bevestigd. De winnaar, rosolch, schreef zich al eerder in, maar begon slechts te spelen op 12 maart 2019. Wie weet, is een van uw vrienden, familieleden of collega's als volgende aan de beurt. Aan het winnen van een weekklassement is een portefeuille van 1000 euro in effecten gekoppeld. Denk er ook aan de dagelijkse quizvraag te beantwoorden. Een juist antwoord levert 100 euro virtueel geld op. Wie zich wil inschrijven, haast zich naar de website: http://beleggerscompetitie.knack.be

Wees avontuurlijk

Goed om weten is dat vele spelers die goed scoorden bij het weekklassement een turbo long op de VIX-index in portefeuille hadden. Die won veel terrein omdat de volatiliteit op de Amerikaanse S&P500-index vrijdag met sprongen de hoogte inging. De les is dan ook af en toe de bekende beleggingspaden te verlaten en wat avontuurlijkere posities in te nemen. Ook de dollar/euro en de olieprijs zijn geschikte instrumenten om met turbo's op in te spelen.

In de algemene rangschikking tuimelden talrijke portefeuilles die al enkele weken de dienst uitmaakten, naar beneden. Dat droevige lot ondergingen de portefeuilles zou, Xklibur en hifi. Een blijver is de portefeuille alain007, die nu trots aan de leiding staat en vorige week ook al in de top vijf stond. Hij sleutelde in de afgelopen week weinig aan zijn portefeuille, al beschermde hij zijn aandelenposities (Akzo Nobel, Befimmo, Econocom, EVS, ING, Renault en Retail Estates) met een turbo short op de Bel-20 en een tracker short met hefboom op de DAX-index. De voorlopige nummer twee, changenow, opteerde voor alleen baisseposities. U kunt dat alles zelf bekijken wanneer u naar de samenstelling van deze en andere portefeuilles kijkt.

Outlook

De komende weken verwachten we nog volatiele beurzen. Zo is 12 april een belangrijke datum voor de deelnemers aan de Beleggerscompetitie. Keurt het Britse Lagerhuis dan alsnog een brexitakkoord goed, dan wordt de brexit uitgesteld tot 22 mei. Zonder deal kan het Verenigd Koninkrijk de brexit-procedure nog stopzetten of een langer uitstel vragen. De bal ligt in ieder geval in het kamp van de Britten.

Daarnaast stapelen de signalen dat het economisch minder gaat zich op en sommige experts waarschuwen ervoor dat het vet van de soep is voor de beleggers. Ondertussen heeft speciaal aanklager Robert Mueller zijn eindrapport over de inmenging van Rusland in de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 bezorgd aan minister van justitie Barr. Hij besluit dat Donald Trump niet heeft samengewerkt met de Russen om de verkiezingsresultaten te beïnvloeden. Dat is erg goed nieuws voor de Amerikaanse president. Bij de resultaten onthouden we dat de koers van bpost terrein won na resultaten over 2018, die niet ontgoochelden, ook al oogden de prognoses niet denderend en wordt flink geknipt in het dividend. Na nog een week loopt het resultatenseizoen op zijn einde.