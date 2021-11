Staaldraadfabrikant Bekaert blijft in erg goede doen. Het bedrijf boekte in het derde kwartaal een recordomzet en bevestigt de prognoses voor het volledige boekjaar.

Bekaert had in de eerste jaarhelft al een 'superieure prestatie' neergezet, en het breide daar in het derde kwartaal een vervolg aan. De geconsolideerde omzet kwam uit op een record van 1,25 miljard euro, ruim een kwart meer dan in dezelfde periode vorig jaar, zo maakte Bekaert vrijdag bekend. Volgens Bekaert leidde in het derde kwartaal het herstel na de zware coronacrisis tot 'een aanhoudende sterke vraag in de meeste regio's, behalve in China'.

De staaldraadfabrikant heeft wel te kampen met toeleveringsproblemen en hogere kosten voor grondstoffen, transport en energie. Ook over de eerste negen maanden zit Bekaert op recordkoers, met een geconsolideerde omzet van 3,6 miljard euro (+30,3 procent). Bekaert verwacht in het vierde kwartaal iets minder rugwind, maar gaat wel uit van een 'solide' omzet. Het bevestigt de jaarprognoses: een omzet van ongeveer 4,6 miljard euro en een ebit-marge van 10 procent of beter.

