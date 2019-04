De Zwitserse verzekeringsgroep Baloise neemt de Belgische verzekeraar Fidea over van de Chinese groep Anbang voor 480 miljoen euro. Dat meldt Baloise in een persbericht.

Ook verzekeraar Ageas, het moederbedrijf van AG Insurance, en de Antwerpse bank- en verzekeringsgroep Argenta hadden een bod gedaan op Fidea. De overname moet afgerond worden in het tweede halfjaar.

Met de deal zal het marktaandeel van Baloise in België in Niet-Leven toenemen met 1,7 procentpunt tot 8,5 procent. In Leven gaat het om een stijging met 0,7 procentpunt tot 4,2 procent.

Fidea is in Antwerpen gevestigd en stelt zowat 360 mensen tewerk. De werknemers zullen de overstap maken naar Baloise. Baloise zal na de overname ongeveer 1.600 mensen tewerkstellen in België.

De Chinese groep Anbang, die na problemen genationaliseerd werd en ontmanteld wordt, moest op zoek gaan naar een overnemer voor Fidea.